فيدرر يتجاوز الفرنسي شاردي في إنديان ويلز للتنس

جهينة نيوز:

تأهل روجر فيدرر المصنف الأول عالميا إلى دور الثمانية لبطولة إنديان ويلز للتنس للرجال بعد فوزه 7-5 و6-4 على جيريمي شاردي ليل الأربعاء.

وخسر اللاعب البالغ عمره 36 عاما ثلاث نقاط فقط في إرساله في المجموعة الأولى وانتزع السيطرة على المجموعة الثانية بضربة خلفية ليكسر إرسال شاردي عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 4-4.

وقال فيدرر الفائز خمس مرات في إنديان ويلز "أحب طريقة لعبه. ضرباته قوية وإرساله قوي ويملك ضربات أمامية قوية. الرياح كانت تشتد لذا لا تعلم ماذا سيحدث. لكن أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا للغاية في أغلب فترات المباراة".

واحتاج فيدرر إلى ساعة و22 دقيقة ليحقق فوزه 15 هذا العام بدون هزيمة. وكانت المرة الأخيرة التي بدأ فيها فيدرر العام بالانتصار في 15 مباراة بدون هزيمة في 2006 عندما أنهى الموسم بالحصول على 12 لقبا وثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

ويلعب فيدرر في دور الثمانية ضد الكوري تشونغ هيون الذي فاز 6-1 و6-3 على بابلو كويفاس القادم من أوروغواي.

وستكون المباراة إعادة لمواجهتهما في الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني عندما اضطر تشونغ للانسحاب بسبب الإصابة.

وقلب خوان مارتن ديل بوترو، وصيف بطل 2013 في انديان ويلز، تأخره إلى فوز 3-6 و7-6 و6-3 على ليوناردو ماير.

وقال ديل بوترو "فوجئت بأداء ماير. اعتقد أنني كنت ذكيا خلال الشوط الفاصل. بعد ذلك تحولت المباراة لصالحي وسيطرت على النقاط".

ويلعب الأرجنتيني ديل بوترو في الدور التالي ضد الألماني فيليب كولشرايبر الذي فاز 6-4 و7-6 على الفرنسي بيير أوج ايربير.

وتغلّب كيفن اندرسون 4-6 و6-3 و7-6 على الاسباني بابلو كارينيو وحقق اللاعب الجنوب افريقي 16 إرسالا ساحقا ليصعد لدور الثمانية لمواجهة الكرواتي بورنا تشوريتش الذي انتصر 6-2 و6-7 و6-4 على الأمريكي تايلور فريتز