الصحافة الإسبانية تحتفي بميسي وتطلق عليه لقب "والدنا"

جهينة نيوز:

تمكّن نجم فريق ​برشلونة​ ​ليونيل ميسي​ من تسجيل هدفين في مرمى فريق ​تشيلسي​ ومرر الهدف الثالث الى زميله ​عثمان ديمبيلي​. ويكون بذلك قد أهّل فريقه الى دور الربع نهائي بأفضل طريقة ممكنة. وكما كان متوقعًا أشادت الصحافة الإسبانية بالأرجنتيني واطلقت عليه الألقاب بعد الاداء الأسطوري الذي قدمه بالأمس.

صحيفة Mundo Deportivo عنونت صفحتها الاولى بلقب "والدنا". فيما صحيفة Sport كتبت "النشوة". أما صحيفة Marca فسخرت من حارس تشيلسي ​ثيبو كورتوا​ الذي تمكن ميسي من تسجيل هدفيه من بين قدميه ووصفته بأنه "النفق الأوروبي". فيما صحيفة AS رأت أن هذا الفوز وجّه ضربة قوية للدوري الإنكليزي الممتاز.