استشهاد مدني وإصابة 16 باعتداء الارهابيين بالقذائف على باب توما وساحة المحافظة بدمشق

الخميس, 15 آذار 2018 الساعة 15:38 | شؤون محلية, أخبار محلية

استشهاد مدني وإصابة 16 باعتداء الارهابيين بالقذائف على باب توما وساحة المحافظة بدمشق

جهينة نيوز

استشهد مدني وأصيب 16 آخرون بجروح نتيجة استهداف التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية اليوم ب 5 قذائف على حي باب توما وساحة المحافظة بدمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح أن 3 قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بعض مناطق الغوطة الشرقية سقطت في حي باب توما تسببت باستشهاد مدني واصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار المصدر إلى إصابة 14 مدنيا بجروح جراء سقوط قذيفتين اطلقهما الإرهابيون في الغوطة على ساحة المحافظة بدمشق.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا