مشتريات المركزي في صناديق المؤشرات تدعم أسهم اليابان

جهينة نيوز:

حقق مؤشر نيكاي الياباني مكاسب محدودة اليوم الخميس، إذ أشار متعاملون إلى أن بنك_اليابان المركزي اشترى صناديق للمؤشرات المتداولة مما بدد أثر انخفاض أسهم شركات تصنيع الآلات.

وارتفع مؤشر "نيكاي" القياسي 0.1% ليغلق عند 21803.95 نقطة، بعد أن أنهى الجلسة الصباحية منخفضاً.

وارتفعت أسهم شركات التجزئة مع صعود أسهم "فاميلي مارت" 1.9% و"ماروي" 7.3%.

وسجلت شركات تصنيع آلات البناء وأجزاء الآلات أداء أضعف من أداء السوق، حيث تأثرت سلبا بالمخاوف من أن تضر التوترات التجارية العالمية الطلب بعد أن سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جديدة على الصين.

وقال البيت الأبيض أمس الأربعاء، إن إدارة ترمب تضغط على الصين لخفض فائض تجارتها مع الولايات_المتحدة بواقع 100 مليار دولار.

ويقول محللون إن مطالب ترمب قد تخفض الصادرات_الصينية، والإنفاق الرأسمالي مما قد يقلص الطلب على الآلات التي تصنعها الشركات اليابانية والتي يحقق الكثير منها مبيعات كبيرة في الصين.

وانخفضت أسهم "كوماتسو" 1.7% و"هيتاشي" 3.1%، وكلتاهما تعملان في مجال تصنيع آلات البناء.

ونزلت أسهم "إن.تي.إن" 3.2% و"دي.إم.جي موري" 1.5%، فيما انخفضت أسهم "أوكوما" 1.5%.

واستقر مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً دون تغير يذكر عند 1743.60 نقطة.