موسكو: الغرب يريد ربط تسميم سكريبال بالهجمات الكيميائية في سوريا!

جهينة نيوز

اعتبرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الغرب يحاول الربط بين قضية تسمم العميل الأمريكي السابق في بريطانيا سيرغي سكريبال، وهجمات كيميائية يشاع عنها في سوريا.

وتساءلت زاخاروفا: "ما المنطق الذي استمعنا إليه أمس، وما هو المنطق الذي تفرضه علينا ما تسمى بمجموعة الخبراء؟".

وأضافت: "يقولون إن دمشق تستخدم الأسلحة الكيميائية، وروسيا تدعمها في ذلك، فيما الهدف النهائي من وراء ذلك، أن موسكو استخدمت المواد الكيميائية على الأراضي البريطانية".

وتابعت: "انظروا إلى هذا التطابق الممتاز، وإلى أين تؤدي كل هذه التكهنات! إن أحد أهداف هذه الحملة، هو ربط كل هذه العناصر في كتلة واحدة وحياكة ملف كيميائي سوري روسي متكامل. هذا جزء من خطة مدروسة ومعقدة".