أحمد دياب يوثق نجوم مهرجان "الأقصر الإفريقي" بـ"الكاريكاتير"؟!

جهينة نيوز:

يحتضن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته السابعة، معرض كاريكتير للفنان أحمد دياب، لتوثيق حضور نجوم المهرجان من كل أنحاء العالم.

يأتي ذلك فى إطار البروتوكول الذى تتبعه جميع مهرجانات العالم، لتخليد حضور النجوم للمحافل الفنية فى الدورات المختلفة من خلال عدسات المصورين.

وفى إطار ذلك قرر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية حسب بيان صادر عنه أن يخالف المتبع ويبتكر طريقة جديدة لتخليد حضور النجوم عن طريق الورشة والقلم لتحويلهم إلى شخصيات كاريكاتيرية على يد الفنان أحمد دياب، "لنراهم برؤية سحرية جديدة تبهر الجمهور فى كل بقاع العالم".

ويقوم الفنان أحمد دياب بإتباع طريقة جديدة خاصة به أو كما يقال "خلطته الخاصة" في اللوحات التي سيقدمها ليرى الجمهور جانب جديد من شخصيات نجومهم المفضلين، ولن تستخدم الألوان بل يستحضر المهرجان "الأبيض والأسود" فقط.

تعد تلك الفكرة الأولى من نوعها التي تقدم في المهرجانات ليست المصرية والعربية فقط بل فى العالم من خلال استخدام أحد الفنون الراقية البسيطة وهو فن الكاريكاتير، وبذلك يكون السبق لمهرجان الاقصر والفنان أحمد دياب فى تطبيق هذا البروتوكول.

ومن المقرر أن يتم إقامة معرضين، الأول: طوال فترة المهرجان وسيعرض فيه نحو 20 لوحة ومن بينهم وجوه لكل من الزعيم جمال عبد الناصر ونيسلون مانديلا، حيث يقيم المهرجان احتفالية بمئويتهم في هذه الدورة ، والثاني: معرض أخر فى نهاية المهرجان.