الحشد الشعبي يصد هجوماً لمسلحين بالشرقاط العراقية ويقضي عليهم جميعاً

جهينة نيوز

افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين بالعراق اليوم الخميس، بأن قوة من الحشد الشعبي تصد هجوما لمتسللين بقضاء الشرقاط ويقتلون المهاجمين جميعا.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حشد اللواء 51 يصدون تعرضا لمتسللين في قرية المسيحلي بقضاء الشرقاط ويتمكنون من قتل المهاجمين جميعا".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "من بين المهاجمين اثنين من عناصر داعش جاؤوا من الفراغات المتروكة في جنوب غرب الحويجة".

وتمكنت القوات الامنية المشتركة العراقية العام الماضي من تحرير قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين بالكامل.