لافروف: موسكو ستطرد دبلوماسيين بريطانيين قريبا رداً على إجراءات لندن

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو ستطرد قريبا دبلوماسيين بريطانيين ردا على إجراءات لندن.

وقال لافروف ردا على سؤال إن كانت موسكو مستعدة لطرد دبلوماسيين بريطانيين في سياق إجراءات الرد: "من دون شك"، موضحا أن ذلك سيحدث "قريبا".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت، خلال مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق اليوم الخميس، أن الجانب الروسي يعمل على الرد على إجراءات بريطانيا، المتخذة بشأن قضية سكريبال.

من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية الروسي، عن استعداد موسكو للعمل مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو.

وقال لافروف، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقاً على تعيين بومبيو وزير للخارجية الأمريكية: "إنه حقهم السيادي. نحن مستعدون للعمل مع الجميع".