زاخاروفا: ارهابيو الغوطة يواصلون منع المدنيين من المغادرة واستهداف دمشق بالقذائف

جهينة نيوز

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التنظيمات الإرهابية في الغوطة لا تزال تخالف قرار مجلس الأمن 2401 بمنعها المدنيين من المغادرة ومواصلة استهداف أحياء دمشق بالقذائف.

وأوضحت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم أن الإرهابيين في الغوطة يواصلون خرق القرار الأممي 2401 حول وقف الأعمال القتالية في سورية مشيرة إلى أن تنظيم ما يسمى “فيلق الرحمن” الإرهابي كان قصف المدنيين الذين حاولوا الخروج عبر الممر الإنساني الآمن ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال كما أنهم يستهدفون الأحياء السكنية في دمشق بالقذائف.

ولفتت زاخاروفا إلى أن الجيش العربي السوري يواصل عملياته ضد التنظيمات الإرهابية في الغوطة فيما تساعد روسيا في مجال العمل الانساني عبر فتح الممرات الآمنة حيث تم فتح ممرين جديدين بين جسرين والمليحة وفي منطقة حرستا وتحرير عدد من المدنيين بينهم 20 طفلا كما جرى إيصال قوافل مساعدات إنسانية.

وبينت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن وزراء خارجية الدول الضامنة سيجتمعون في العاصمة الكازاخية استانا غدا لمناقشة الوضع في سورية وعملية تخفيف التوتر.

ودعت زاخاروفا الولايات المتحدة إلى الالتزام بالقانون الدولي وعدم استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة وعضو في منظمة الأمم المتحدة.

وفي سياق آخر أكدت زاخاروفا أن بريطانيا ترفض التعاون مع روسيا في قضية ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال لتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وجددت زاخاروفا دعوة موسكو لندن لتقديم ما لديها من معلومات حول استخدام السلاح الكيميائي داخل الأراضي البريطانية مشيرة إلى أن لندن تحاول إخفاء الحقيقة حول قضية سكريبال وأن اتهاماتها لروسيا بالوقوف وراء تسميمه جنونية بحق روسيا وشعبها.

وأكدت زاخاروفا أن روسيا سترد على الإجراءات البريطانية غير الودية بإجراءات جوابية وهي قيد البحث حاليا وسيتم اتخاذها في أقرب وقت.