25 شاحنة مساعدات إنسانية إلى دوما في الغوطة الشرقية

جهينة نيوز

أعلن فرع الصليب الأحمر الدولي في دمشق، اليوم الخميس، عن وصول القافلة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى الممر الإنساني في مخيم الوافدين، متجهة نحو دوما في الغوطة الشرقية.

وقال الصليب الأحمر لوكالة "سبوتنيك": "نحن في طريقنا إلى دوما… 25 شاحنة تحمل 5220 سلة غذائية ودقيق لـ26100 شخص".

وبدأت الهدنة الإنسانية السابعة عشرة في الغوطة الشرقية، اليوم الخميس، في الساعة التاسعة صباحا. ويواصل مركز المصالحة الروسي المفاوضات مع زعماء التشكيلات المسلحة حول إخراج المدنيين، وأيضاً المسلحين مع عائلاتهم.

كما أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوم أمس الأربعاء، أن أكثر من 300 شخص غادروا الغوطة الشرقية منذ بدء عمل الممر الإنساني، وأن احتجاجات المدنيين في الغوطة ضد المسلحين ازدادت بعد ذلك.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع، يوم 25 شباط/ فبراير الماضي، القرار رقم 2401 والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.