قاعدة حميميم: لن يكون خيار خروج المسلحين الغير شرعيين من الغوطة أمراً قابلا للتفاوض

جهينة نيوز

نقلت القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية عن ممثل القاعدة الروسية في سوريا أليكسندر إيفانوف قوله: لن تتوقف العملية العسكرية في الغوطة الشرقية حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية في المنطقة وفي جميع المدن مؤكدا سعيه حالياً لمحاولة الاستفادة من الخيارات السلمية التي لا تزال متاحة منعاً لحدوث كارثة إنسانية بسبب تعنت الجماعات المتطرفة.

واكد انه لن يكون خيار خروج المسلحين الغير شرعيين من الغوطة الشرقية أمراً قابلا للتفاوض في حال انتهاء المهلة الممنوحة لهم لاتخاذ القرار. في ذلك الحين سيكون الخيار العسكري هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة في المنطقة.