موسكو: اعلان الرد الروسي على بريطانيا بشأن قضية "سكريبال" قريباً

جهينة نيوز

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس ، أن الجانب الروسي يعمل على الرد على إجراءات بريطانيا، المتخذة بشأن قضية سكريبال.

و قالت المتحدثة: "فيما يتعلق بإعلان بريطانيا عن الإجراءات غير الودية ضد روسيا، بالتأكيد، سوف يتم اتخاذ الرد، كما أكد وزارة الخارجية الروسية يوم أمس، إنها الآن طور الإعداد وسيتم اعتمادها في القريب العاجل".

ووصفت زاخاروفا تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في البرلمان يوم أمس بالاتهامات الجنونية بحق روسيا وشعبها.

وكانت ماي قد اتهمت روسيا يوم 14 آذار/مارس، بالتورط في تسميم العميل الروسي سكريبال وابنته يوليا.

ورفضت السفارة الروسية في لندن تلك الاتهامات وأرسلت مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية تنص على ضرورة إجراء تحقيق مشترك. وقررت لندنطرد 23 دبلوماسيا روسيا وعلقت جميع الاتصالات الثنائية مع روسيا، كما سحبت دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لزيارة العاصمة البريطانية.