شاهد تساقط الألماس و الذهب من طائرة خلال إقلاعها!

جهينة نيوز

فقدت طائرة من طراز An-12 باب قمرتها اليسرى أثناء إقلاعها من مدينة ياكوتسك الروسية، واستمرت في تحليقها مع تناثر سبائك ذهبية منها على مدرج الإقلاع والهبوط.

ونشرت قناة Telegram-112 اليوم الخميس صورة لسبائك الذهب المتناثرة على المدرج.

وقال مصدر في المكتب الصحفي لمطار ياكوتسك، إن طائرة الشحن المذكورة تابعة لشركة طيران "نيمبوس". وأضاف أن التيار الهوائي الشديد خلع باب قمرة الشحن اليسرى وبعد ذلك قرر الطاقم قطع الرحلة، وهبطت الطائرة بأمان في مطار بلدة ماجان، على بعد 12 كيلومترا من ياكوتسك.

وأشارت القناة إلى أن الطائرة كانت تحمل خلال رحلتها حوالي 10 أطنان من سبائك الذهب والبلاتين وشحنة من الألماس.

وبعد ذلك طوقت الشرطة المدرج لجمع وجرد السبائك المتناثرة ويجري التحقيق في أسباب الحادث.

المصدر: لينتا رو