سفير بريطاني يكشف خمس حقائق مذهلة عن غاز نوفيتشوك

جهينة نيوز
فيما يلي بعض المعلومات عن غاز نوفوتشك و ذلك بحسب السفير البريطاني السابق في اوزباكستان كريغ ماراي الذي نشر تقرير على موقعه الالكتروني .
- خلال العهد السوفيتي كان برنامج نوفوتشوك في اوزبكستان و ليس في روسيا.
- بعد تفكك الاتحاد السوفيتي الامريكيين هم من فكك المنشأة الكيماوية و درسوها و الامريكيين هم من ورث المنشأة و ليس روسيا من خلال الرئيس كريموف الذي تحالف مع الامريكيين و ليس مع روسيا.
- المملكة المتحدة رفضت تقديم عنيات الى منظمة حضر الاسلحة الكيماوية.
- اعترف مخبر بورتون داون بان بريطانيا لا تملك عينات من هذه المادة تجعلها تنسبها الى روسيا
- حتى لاآن لم يقتنع خبراء مركز بورتون داون ولا خبراء منظمة الاسلحة الكيماوية بوجود غاو نوفوتشك.
و بحسب السفير البريطاني السابقالذي زار الموقع في نوكوس في اوزبكستان بعد ان قامت الحكومة الامريكية بازالة كل المخزون حيث لا يوجد اي دليل على وجود هذه المادة في روسيا
و مما جاء في التقرير أنه من المستحيل على مختبر بورتون داون إثبات ان المادة صنع روسي إذا لم يكن يملك عينة من المادة.