سفير بريطاني يكشف خمس حقائق مذهلة عن غاز نوفيتشوك

الخميس, 15 آذار 2018 الساعة 12:42 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

سفير بريطاني يكشف خمس حقائق مذهلة عن غاز نوفيتشوك

جهينة نيوز

فيما يلي بعض المعلومات عن غاز نوفوتشك و ذلك بحسب السفير البريطاني السابق في اوزباكستان كريغ ماراي الذي نشر تقرير على موقعه الالكتروني .

- خلال العهد السوفيتي كان برنامج نوفوتشوك في اوزبكستان و ليس في روسيا.

- بعد تفكك الاتحاد السوفيتي الامريكيين هم من فكك المنشأة الكيماوية و درسوها و الامريكيين هم من ورث المنشأة و ليس روسيا من خلال الرئيس كريموف الذي تحالف مع الامريكيين و ليس مع روسيا.

- المملكة المتحدة رفضت تقديم عنيات الى منظمة حضر الاسلحة الكيماوية.

- اعترف مخبر بورتون داون بان بريطانيا لا تملك عينات من هذه المادة تجعلها تنسبها الى روسيا

- حتى لاآن لم يقتنع خبراء مركز بورتون داون ولا خبراء منظمة الاسلحة الكيماوية بوجود غاو نوفوتشك.

و بحسب السفير البريطاني السابقالذي زار الموقع في نوكوس في اوزبكستان بعد ان قامت الحكومة الامريكية بازالة كل المخزون حيث لا يوجد اي دليل على وجود هذه المادة في روسيا

و مما جاء في التقرير أنه من المستحيل على مختبر بورتون داون إثبات ان المادة صنع روسي إذا لم يكن يملك عينة من المادة.


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