الإمارات تهاجم قناة "الجزيرة" القطرية!

جهينة نيوز

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات إن أهم ضحايا الأزمة مع قطر هي قناة "الجزيرة".

وأضاف قرقاش على حسابه الرسمي بموقع تويتر أن نديم قطيش مبدع كعادته في وصف هوس الجزيرة والإعلام المملوك من الدوحة بالنظر إلى العالم من "خرم" أزمة قطر.

وكان الإعلامي اللبناني نديم قطيش علق على قيام مراسل قناة الجزيرة جمال الشيال بتوجيه سؤال إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن اليمن وقال له: "متى تتوقفون عن تفجير المدنيين في اليمن يا أمير محمد".

وسخر قطيش من مراسل الجزيرة، بقوله:"إنها تظاهرات من شخص واحد"، وأضاف أن قطر لم تجد شيئا تهاجمه في زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا سوى اليمن و"التي كانت قطر فاعلة فيها منذ عامين"، حسب قطيش.

وعرض قطيش إعلان قطر وفاة جنود لها ضمن قوات ا"لتحالف العربي" في اليمن، وقال إن قطر وصفت جنودها بـ"الشهداء" حين قتلوا في اليمن، لكنها الآن تهاجم قوات التحالف معتبرة أن المشهد هناك "طائرات وقوات تحالف".