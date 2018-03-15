مركز المصالحة: اتفاق مع مسلحي الغوطة لإدخال شحنة مساعدات للاهالي

جهينة نيوز

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا اليوم الخميس أن قافلة المنظمات الإنسانية الدولية تحمل 137 طناً من المواد الغذائية ستدخل اليوم إلى الغوطة الشرقية.

وقال الناطق باسم المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء فلاديمير زولوتوخين: "خبراء مركز المصالحة بعد التفاوض مع متزعمي التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون في الغوطة الشرقية توصلوا إلى اتفاق لإدخال مساعدات إنسانية مخصصة للمدنيين.. القافلة تحمل 137 طنا من المواد الغذائية".

وأشار زولوتوخين إلى أنه"من المتوقع خروج ما لا يقل عن مئة شخص اليوم".