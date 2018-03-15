أبراج الخميس 15/3/2018 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٥/ ٣: احيانا خيالي واحيانا واقعي، الصدق هو الجمال، قوي الارادة تهدف للحقيقة، تؤمن بالتعمق في كل الامور تكره فكرة السطحية، أهدافك واضحة، تجد نفسك أمام طاقة عالية في البيت والعائلة، ظهورك بالعمل ممتاز لك درجة عالية بالتوسيع، لك درجة عالية بالترفيعات والتوسيع، تنفصل عن مشروع لتذهب الى عمل جديد، خططك فيه ارباك لكنها تحقق حلم وتجسد فكرة خلق على الصعيد المهني، قلق على الصعيد المهني حركة قوية، فرص فريدة والحيوية

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: لا تتفرد برأيك وخاصة اذا شعرت بتململ برايك، انتبه من العرقلة والطيش واكد على اي امر قبل ان تقوم به، لا تغامر دون حساب بامكانك ان تقدم تنازلات، مطلوب منك الحكمة والهدوء، تناقش بعض الملفات بروح إيجابية وذلك بفضل وجود الكواكب مثل الزهرة وعطارد الا أنك تستاء من سوء تفاهم يحصل

الثور: الحيوية عالية تقوم بعمل وتعمل لقاءات ودعوات، وتقوم بمشروع يرى النور عن قريب، تجد الناس حولك وتطرح افكارك تتحدى المعاكسات دعوات ولقاءات ونشاطات اجتماعية، علاقات جديدة تتحول لروابط عميقة، تقوم بخطوات مهمة، الاجواء ايجابية للصداقات

الجوزاء: تستاء من تعب وبعض المصاعب يوم متعب تسببه لنفسك ببعض المتاعب وتظهر بعض المصاعب بسبب اوضاعك العملية والاجتماعية، حاول ان تحيط نفسك بالمحبين وستجد الاضواء كلها مسلطة عليك، الطاقة تجذب المؤامرة والانتقادات، صحح بعض اوضاعك واثبت جدارتك بالعمل ولا تتمرد ولا تحتج ولتكن صورتك جميلة وانتبه لصحتك، على صعيد العاطفة تسبب لنفسك تقلب، أجواؤك رومنسية، تباشر بالاعمال التي فيها مسؤولية ومسؤولين

السرطان: تحسن ملموس بأمور مالية، تمشي بجو إيجابي تتوضح بعض الامور وتكتشف بعض الأسرار، تعطي نهارك فيه طاقة عالية واذا كنت قد قطعت العلاقات مع الناس في السابق تقوم بمشوار وتجربة جديدة ومهاملات، التفكير بالسفر جيد، غيرة عاطفية تحقق ارباح وتخفف الحركة بسبب كثرة الزوار عندك اليوم

العذراء: تقوم ببعض التراجع والمتاعب وخاصة على صعيد الشركاء العاطفيين او العمليين، ممنوع الاختلاف والتحدي وحاول ان تكسب خبرة جديدة وتغير واكتشف الخطأ، كن متسامح، قرب المسافات بينك وبين الشركاء، مخالفات على صعيد القوانين وتكون أناني مما يخيب ظنك ببعض العرقلات او التصليحات، فترة تبعثر على صعيد المادة او الشراكة، اذا شعرت بالوهن انتظر حتى يصل القمر لبرج الحمل

الميزان: تقوم بحركة بناءة تظهر خبرة ومهارة، تتعقد المواضيع بسبب العمل المتراكم، حاول ان تسرع عملك واعمل تطرية للاجواء، اطلب مساعدة من صديق او صديقة، لاحق عملك شخصيا وقدم بعض التنازلات وكن متيقظا للامور الخاصة بك، انتبه لصحتك، تأسف لقرار، لا تخسر المال وكن هادئا

العقرب: نجاح بلقاءاتك وتطورات، يحالفك الحظ بنشاط اجتماعي وشخصي، تعرف لقاء رومنسي جدا، حضر نفسك حتى تمشي امورك بطريقة إيجابية تعيد لقلبك الاطمئنان وتعيش لحظات من التسلية والترفيه، احتمال اعادة ترتيب ديكورات المنزل، مبالغة بالعواطف ولكن سينشرح صدرك للعلاقات الاجتماعية للسهرات، تناقضاتك بسبب الاولاد فقط، تلبي دعوة وتفكر بشراء منزل تمارس جاذبية منعشة، استغل نهارك لانه محظوظ

القوس: القمر بمربعك أي انتبه لمشاريعك وتوجهاتك، القمر والشمس بالحوت لذلك حافظ على بيتك، ترميم وتصليح واحتمال ضغط، كن مرن بالعائلة، لا تلجأ للمواربة، مواضيعك غالية على قلبك ضمن العائلة، مشاريعك واعدة وترتسم أمامك آفاق لعمل البيت، اجراءات رادعة لا تستهتر فيها

الجدي: نهارك جيد وناجح وخاصة ان قدراتك عالية تتصرف بطريقة حكيمة وتسيطر على النقاشات والأوضاع، لحسن الحظ تلاحق أهداف عديدة وتطلق وجهات نظر وافكار تثير الإعجاب، جواب على طرح او أسئلة او سفرة قصيرة وقد تكافأ على عمل وتجد الامان من الاخوة والجيران وتشعر بقوة العاطفة رغم تظاهرك انك في حركة والحركة تأتي من المودة، نهار صاخب حياة اجتماعية وتغييرات، مشاكل قديمة تجد لها حلا

الدلو: القمر ببرج المال، مفاجآت وحلول لبعض أوضاعك المالية، انفراج عن طريق هدية واسترداد دين قديم، تنجز عمل ويقدر الآخرون قيمتك، تتةلد عندكواجواء أكثر رقة تلمسها بصورة واضحة، اطمىن لسير عملياتك واستفد من هذا النهار، مبادرات، تفوق، صدف تتضاعف على شكل لقاءات، انتبه للمصروف

الحوت: القمر ببرجك يعني تحقيق احلام وتكوين صداقات وقوة عالية، تعطيك طاقة وصمود، تكون مرتجل بارع بحل تعقيدات الامور واصلاح اخطاء، التغييرات تمر بسرعة وقدرة على تحويل العقبات، نهار للقوة والسيطرة وتغيير شكل