روسيا: اذا كانت بريطانيا متأكدة من نوفيتشوك فيعني انها تملكها ولا قيمة للاتهامات

جهينة نيوز

أكدت روسيا استعدادها لإجراء تحقيق مشترك مع بريطانيا في تسميم العميل السابق في الاستخبارات الروسية، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، فيما نفت بشدة الاتهامات المنسوبة لموسكو من قبل لندن.

وفي جلسة مشاورات خاصة عقدها مساء اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي حول هذه القضية، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بريطانيا تخشى الحديث الاحترافي العلني حول تسميم سكريبال، فيما شدد على أن تصريحاتها بشأن التورط الروسي في تسميمه غير مقبولة.

وكشف نيبينزيا أن الوفد الروسي طلب من رئيس مجلس الأمن أن تكون هذه الجلسة علنية وغير مغلقة، كما خططت له بريطانيا، "لكي يرى الجميع ما الذي يحدث"، وشدد على أن الحكومة البريطانية لا تسعى للوصول إلى الحقيقية وتخوض حربا دعائية ضد روسيا.

واعتبر الدبلوماسي الروسي أن الرسالة، التي وجهتها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول قضية سكريبال، "تتضمن تصريحات غير مسؤولة على الإطلاق وتهديدات لدولة ذات سيادة وهي عضو دائم في مجلس الأمن تخالف القانون الدولي والمادة 2.4 لميثاق الأمم المتحدة".

و أضاف المسؤول الروسي أنه في حال تاكد بريطانيا من أن المادة المستعملة هي نوفيتشوك فهذا يعني أن بريطانيا تملك هذه المادة, و أكد أنه لا قيمة للاتهامات البريطانية.

بدورها اتهمت بريطانيا، خلال الجلسة الخاصة لمجلس الأمن الدولي، روسيا بالوقوف وراء تسميم سكريبال بهدف اغتياله، فيما قالت الولايات المتحدة إنها تشارك هذا الموقف.

وقال نائب المندوب البريطاني في الأمم المتحدة، جوناثان آلن: "إن هذه الجريمة لم تكن عادية، إنها مثلت استخداما غير قانوني للقوة وانتهاكا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تعتبر أساسا للقانون الدولي".

وزعم المسؤول البريطاني أن مادة الأعصاب "نوفيتشوك"، التي تسمم بها سكريبال وابنته، مصنوعة في روسيا ولم تنتج في أي بلد آخر، مشددا على أن المملكة المتحدة لم تتلق من موسكو أي توضيح حول وصول هذه المادة إلى مدينة سلزبوري، حيث وقع الحادث.

وقال آلن إن الجهات المعنية بالتحقيق في بلاده توصلت إلى استنتاج مفاده أن روسيا حاولت اغتيال سكريبال، واتهمها بانتهاك معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

من جانبها، أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن "الولايات المتحدة متضامنة بشكل تام مع بريطانيا وتعتقد أن روسيا تتحمل المسؤولية عن الهجوم على شخصين في الأراضي البريطانية باستخدام مادة سامة من نوع عسكري تؤثر على الأعصاب".

ودعت هايلي إلى اتخاذ خطوات ملموسة فورا للتعامل مع هذا الوضع، وتابعت محذرة: "إذا لم نفعل ذلك فإن سلزبوري لن تكون المكان الأخير الذي سنتابع فيه استخدام الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي قد يحدث هنا، في نيويورك، أو في أي بلد آخر يحضر جلسات مجلس الأمن".

ووصفت هايلي هذه اللحظة بالحاسمة لحل قضية استخدام الأسلحة الكيميائية، الذي أصبح متكررا في الآونة الأخيرة، وأشارت إلى أنه لن تكون هناك ثقة بمجلس الأمن الدولي حال عدم تمكنه من محاسبة روسيا بسبب تسميم سكريبال.

كما دعت المندوبة الأمريكية الحكومة الروسية إلى تقديم معلومات مفصلة عن برنامجها الكيميائي.