الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يقدم استقالته بشكل جماعي

جهينة نيوز:

قدم أعضاء الاتحاد العربي السوري لكرة القدم استقالتهم بشكل جماعي من مناصبهم على خلفية التوتر الذي حدث بشأن توقيع رئيس الاتحاد صلاح رمضان لاتفاقيات رياضية مع نظيره القطري أثناء تواجده في العاصمة الأردنية عمان.

ونقلت "الوطن" المنسق الإعلامي لاتحاد الكرة السوري عماد الأميري قوله: أكد أن جميع أعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم بمن فيهم نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية فادي الدباس قدموا استقالتهم بشكل جماعي، بينما سيقدم رئيس الاتحاد صلاح رمضان استقالته مساء اليوم.

وعلى خلفية الاستقالة المفاجئة، أكد اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام أن اللجنة الأولمبية السورية ستجتمع مساء غد الخميس للنظر في الاستقالات فإن تجاوز المستقيلون أكثر من نصف الأعضاء يعتبر الاتحاد بحكم المستقيل، علما أن عدد أعضاء الاتحاد 9، وعليه سيتم تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أمر كرة القدم السورية حتى انتخاب اتحاد جديد في غضون 3 أشهر، حسب نظام الفيفا.

وكان صلاح رمضان انتخب رئيسا للاتحاد مطلع العام 2011 خلفا لفاروق سرية وأعيد انتخابه عام 2015 لدورة ثانية.