الدفاع الروسية: 437 مدنيا خرجوا من المعابر الإنسانية في الغوطة الشرقية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تمديد الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية ليومين إضافيين، مشيرة إلى أن الوضع في الغوطة يتجه نحو الاستقرار خلال الأيام الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: “خلال الأيام الأخيرة، الوضع في الغوطة الشرقية لدمشق، خاصة بمدينة دوما استقر بشكل ملموس”، مؤكدة أن 437 مدنيا خرجوا من المعابر الإنسانية في الغوطة الشرقية بشكل آمن، حيث استقبلهم الجيش السوري وأمن لهم الغذاء والرعاية الطبية والحماية، منوهة إلى أن عمل المعابر الإنسانية سوف يستمر.

وأضاف الوزارة في بيانها أنه من المخطط دخول قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 20 شاحنة إلى دوما في الغوطة الشرقية، مذكرة بأن قافلتين إنسانيتين دخلتا خلال الأسبوع الماضي إلى الغوطة تحملان 318 طنا من المواد الغذائية والأدوية.

المصدر : الدفاع الروسية