لندن تطرد 23 دبلوماسي روسي.. وموسكو تعتبر تدابير ماي عدوانية

جهينة نيوز

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيرزا ماي طرد 23 دبلوماسي روسي ردا على تسميم عميل روسي سابق وقالت وزارة الخارجيه البريطانيه ان لندن دعت مجلس الامن الدولي لاجتماع عاجل لاطلاع اعضائه على مسار التحقيق بخصوص الهجوم الذي تعرض له العميل الروسي سيرغي سكريبال.

و رداً على تصريحات ماي أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها تقيم تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على أنها استفزاز غير مسبوق يقوض أسس العلاقات الطبيعية بين البلدين.

وجاء في بيان الخارجية: "نقّيم تصريحات رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي في البرلمان يوم 14 مارس، حول تدابير "معاقبة" روسيا تحت ذريعة زعم تورطها في تسميم سيرغي سكريبال وابنته، على أنها استفزاز خطير غير مسبوق يقوض أسس العلاقات الطبيعية بين البلدين".

كما أكدت وزارة الخارجية أنها تعتبر التدابير التي اتخذتها ماي بحق روسيا عدوانية وتؤدي لتأزم العلاقات.

وجاء في البيان: "نعتبر حقيقة قيام الحكومة البريطانية، لتحقيق أهدافها السياسية، على تصعيد العلاقات، بما في ذلك طرد 23 دبلوماسيا روسيا، أمرا غير مقبول وغير لائق".

هذا و كانت ماي اتهمت روسيا، بشكل صريح، بتسميم ضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال.

إلا أن موسكو قد نفت هذه الاتهامات، إذ قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بلاده لا علاقة لها بتسمم سكريبال، وأنها لا تقبل اتهامات بلا أدلة أو استخدام لغة الإنذار في التعامل معها.