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بالصور.. الجيش يؤمن خروج دفعة جديدة من المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية عبر ممر مخيم الوافدين
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بالصور.. الجيش يؤمن خروج دفعة جديدة من المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية عبر ممر مخيم الوافدين
الأربعاء, 14 آذار 2018 الساعة 20:21 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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