بالصور.. الجيش يؤمن خروج دفعة جديدة من المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية عبر ممر مخيم الوافدين

الأربعاء, 14 آذار 2018 الساعة 20:21 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور.. الجيش يؤمن خروج دفعة جديدة من المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية عبر ممر مخيم الوافدين

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