روسيا: العثور على "الكلور" في سوريا يظهر أن الإرهابيين يمتلكون مواد سامة

جهينة نيوز

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، اليوم الأربعاء، أن بلاده رصدت تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية في "النقاط الساخنة"، بما في ذلك من قبل المسلحين في سوريا.

وقال شولغين، والذي نشرت كلمته خلال الدورة الـ 87 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على موقع الخارجية الروسية: "نرى بالتزامن، أن تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية في "النقاط الساخنة" يجري بوتيرة مخيفة".

وأضاف: "نرى أدلة على ذلك في سوريا، حيث تستخدم الجماعات الإرهابية بنشاط، المواد السامة، غالبا لأهداف استفزازية، لتوجيه الاتهامات إلى دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية".

وأعلن ممثل روسيا الدائم أن العثور على مواد تحتوي على الكلور في الأراضي السورية المحررة من الإرهابيين تظهر أن المسلحين يملكون مخزونات من المواد السامة.

وقال شولغين، متحدثا في دورة للمجلس التنفيذي للمنظمة: "إن اكتشاف الكلور الأخير في سوريا، الذي جرى اكتشافها من قبل الجيش السوري في المناطق المحررة من الإرهابيين ، دليل على وجود مواد سامة لدى المسلحين".