أعضاء في البرلمان البريطاني يهاجمون مورينيو لتعاونه مع "آر تي"

جهينة نيوز:

أدان كريس براينت عضو في البرلمان البريطاني قرار المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو، التعاون مع قناة RT الروسية خلال بطولة كأس العالم 2018 بكرة القدم

صرحت وسائل الإعلام البريطاني بأن البرتغالي سيعمل خلال فترة البطولة مع القناة الروسية لمدة خمسة أيام سيتقاضى خلالها حوالي مليون جنيه إسترليني.

وقال براينت: "في رأيي، هذه أموال الدم وستدفع من خزانة الدولة الروسية".

وشارك براينت في الرأي عضو البرلمان عن حزب العمل ستيفن دوتي، والذي قال: "الأمر لا يتعلق فقط بأعضاء البرلمان، كذلك يجب على الرياضيين والأشخاص المشهورين في عالم الرياضة

أن يفكروا بعناية إذا كانوا يريدون الارتباط مع الآلة الدعائية لبوتين".

وتابع دوتي، قائلا:"يجب طرح مسألة استضافة روسيا لكأس العالم 2018 بشكل رسمي وجدي، وأدعو جميع المشاهير في كرة القدم بالتفكير مجددا، قبل العمل كخبير في دوائر بوتين".

يذكر بأن بريطانيا هددت بالانسحاب من مونديال روسيا بسبب قضية الجاسوس سكريبال.