أغلى كاميرا في العالم...ثمنها 2.4 مليون يورو

جهينة نيوز:

بيعت كاميرا من إنتاج شركة لايكا الألمانية تعود للعام 1923 في مزاد شهدته فيينا في مقابل سعر قياسي بلغ 2.4 مليون يورو لتصبح أغلى كاميرا في العالم حسب السمسار المسؤول عن الصفقة.

وقد طرحت الكاميرا للبيع في المزاد بسعر أولي بلغ 400 ألف يورو.

والشاري من هواة جمع المقتنيات من أصل آسيوي طلب عدم كشف اسمه، على ما أشارت دار فستليخت النمسوية وهي من الأهم في العالم وتنظم مزادات منتظمة على طرازات قديمة ومميزة من آلات التصوير.

هذه الكاميرا واحدة من 25 آلة تصوير مصنعة في 1923 أي قبل عامين من طرح الماركة الألمانية الشهيرة في الأسواق، وهي من بين ثلاثة نماذج من هذه السلسلة حُفظت «بحالتها الأصلية». وقد حققت الرقم القياسي السابق لآلة تصوير في المزادات كاميرا من إنتاج شركة لايكا أيضا في 1923 بيعت في مقابل 2.16 مليون يورو عام 2012 حسب دار فستليخت. واشترى النمسوي اندرياس كوفمان في 2005 الشركة الألمانية في مرحلة كانت تسجل أداء ضعيفا، ونجح في إعادة الإطلاق التجاري لهذه الماركة المحببة لدى رواد التصوير الصحافي في العالم مثل روبرت كابا وهنري كارتييه-بريسون