عقوبة قاسية بانتظار رئيس نادي باوك

جهينة نيوز:
واجه إيفان سافيديس رئيس نادي باوك اليوناني اتهامات كثيرة حيث من المتوقع ان يتم ايقافه لفترة طويلة عن حضور المباريات إضافة لخصم نقاط من ناديه بعدما دخل ارضة الملعب وهو حاملاً مسدس
وأدى اقتحام سافيديس لأرض الملعب ، لإيقاف مباريات الدوري المحلي الممتاز بينما وصل وفد من الفيفا إلى المدينة لإجراء محادثات.
واعلن الاتحاد اليوناني أن سافيديس سيواجه اتهامات بارتكاب سلسلة من المخالفات لميثاق كرة القدم ، ما سيؤدي لتوقيع غرامة عليه إضافة لاحتمال إيقافه لمدة خمس سنوات.
وايضاً سيتم خصم نقاط من الفريق ، وهو ما قد يبعده عن المنافسة على اللقب