عقوبة قاسية بانتظار رئيس نادي باوك

جهينة نيوز:

واجه ​إيفان سافيديس​ رئيس ​نادي باوك اليوناني​ اتهامات كثيرة حيث من المتوقع ان يتم ايقافه لفترة طويلة عن حضور المباريات إضافة لخصم نقاط من ناديه بعدما دخل ارضة الملعب وهو حاملاً مسدس

وأدى اقتحام سافيديس لأرض الملعب ، لإيقاف مباريات الدوري المحلي الممتاز بينما وصل وفد من ​الفيفا​ إلى المدينة لإجراء محادثات.

واعلن ​الاتحاد اليوناني​ أن سافيديس سيواجه اتهامات بارتكاب سلسلة من المخالفات لميثاق كرة القدم ، ما سيؤدي لتوقيع غرامة عليه إضافة لاحتمال إيقافه لمدة خمس سنوات.

وايضاً سيتم خصم نقاط من الفريق ، وهو ما قد يبعده عن المنافسة على اللقب