الرئيس الاسد للمبعوث العراقي: امريكا وعملاءها في المنطقة لم تتخل عن مخططاتها بتقديم الدعم للتنظيمات الارهابية

جهينة نيوز

استقبل الرئيس بشار الأسد مبعوث رئيس الوزراء العراقي ومستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض الذي نقل رسالة شفوية من رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وأكد الأسد أنه و"بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال الحرب على الإرهاب في كل من سورية والعراق، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها وعملاءها في المنطقة لم تتخل عن مخططاتها الرامية لإضعاف وتقسيم دول المنطقة عبر الاستمرار بتقديم الدعم المادي والغطاء السياسي للتنظيمات الإرهابية".

وشدد الرئيس الأسد على أن هذا الأمر يتطلّب تكثيف وتوحيد جهود الدول التي تقف في وجه تلك المخططات وتسعى للحفاظ على وحدتها وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.