رونالدو ينجو من ادانة رابطة الليغا

جهينة نيوز:
رفضت رابطة أندية الدوري الإسباني )الليغا) إدانة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد على الإشارة التي وجهها اتجاه جماهير إيبار خلال مواجهة الفريقين في الدوري .
وكان البرتغالي قد سجل ثنائية خلال مباراة فريقه امام إيبار ، إلا أنه أثناء احتفاله بالهدف الأول اتجه ناحية جماهير أصحاب الأرض ، وقام بالإشارة بيده تجاه أذنه في تحد لهم بعد أن قاموا بالهجوم ضده وتوبيخه خلال اللقاء .
واوضحت الصحيفة أن رابطة الليغا كانت قد أدانت جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ، بسبب حادثة مشابهة بعد أن قام باستخدام إشارة الصمت تجاه جماهير الجار الكتالوني إسبانيول .
وكان تيباس قد حذر من أي احتفالات هجومية ومستفزة اتجاه الجماهير ، لتفادي أي واقعة قد تولد التوتر .