رونالدو ينجو من ادانة رابطة الليغا

جهينة نيوز:

رفضت رابطة أندية ​الدوري الإسباني​ )الليغا) إدانة الدولي البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ نجم فريق ​ريال مدريد​ على الإشارة التي وجهها اتجاه جماهير ​إيبار​ خلال مواجهة الفريقين في الدوري .

وكان البرتغالي قد سجل ثنائية خلال مباراة فريقه امام إيبار ، إلا أنه أثناء احتفاله بالهدف الأول اتجه ناحية جماهير أصحاب الأرض ، وقام بالإشارة بيده تجاه أذنه في تحد لهم بعد أن قاموا بالهجوم ضده وتوبيخه خلال اللقاء .

واوضحت الصحيفة أن رابطة الليغا كانت قد أدانت ​جيرارد بيكيه​ مدافع ​برشلونة​ ، بسبب حادثة مشابهة بعد أن قام باستخدام إشارة الصمت تجاه جماهير الجار الكتالوني ​إسبانيول​ .

وكان ​تيباس​ قد حذر من أي احتفالات هجومية ومستفزة اتجاه الجماهير ، لتفادي أي واقعة قد تولد التوتر .