لندن: سنطرد 23 دبلوماسياً روسياً والمهلة اسبوع!

جهينة نيوز

اكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: ان بريطانيا ستطرد 23 دبلوماسياً روسياً وقالت: "روسيا مسؤولة عن تسميم الجاسوس".

وبينت ماي ان لندن تمنح 23 دبلوماسياً روسياً مهلة أسبوع للمغادرة موضحة اننا سنعلق كل الاتصالات الثنائية المقررة على مستوى عال مع روسيا.

واضافت ان المسؤولين البريطانيين وأفراد العائلة الملكية لن يحضروا كأس العالم لكرة القدم في روسيا مشيرة الى ان قطع الحوار بين روسيا وبريطانيا بشكل كامل لا يصب في مصلحة البلاد لكن العلاقات لن تكون كما كانت في السابق.

ولفتت ماي الى ان ترحيل الدبلوماسيين الروس سيقوض نشاط الاستخبارات الروسية في بريطانيا لسنوات عديدة.