نجوى كرم تنعي اللأديبة اللبنانية ​إيميلي نصر الله!؟

جهينة نيوز:

نعت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ الإديبة اللبنانية الراحلة ​​إيميلي نصر الله​، وذلك عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت التالي:

"ان شاء الله تكون نفسا بالسما، كانت سيدة فكرة حلو، الله يرحما ​إيميلي نصر الله".

يذكر أن رئيس الجمهورية ميشال عون منح الراحلة الشهر الماضي وسام الارز الوطني، من رتبة كومندور، تقديرا لعطاءاتها الادبية، وقلّدها الوسام وزير العدل سليم جريصاتي في منزلها في شارع المكحول في الحمراء.

الراحلة تملك في رصيدها العديد من الكتب التي تركتها إرثاً ثقافياً للأجيال ومنها: طيور أيلول، شجرة الدفلى، الرهينة، تلك الذكريات، الجمر الغافي، روت لي الأيام، الينبوع وغيرها الكثير من الأعمال.