دراسة.. أحلام الطفولة مليئة بالحب والعاطفة

جهينة نيوز:

تمكن طبيب أعصاب أمريكي، يدعى “باتريك ماكنمارا” من رصد الأحلام التي يراها الكبار والصغار في معظم الأحيان، وكيف تتغير الأحلام مع التقدم في العمر.

ووفقا لموقع “فيستي”، فإن “ماكنمارا” وهو أستاذ مساعد في طب الأعصاب والطب النفسي في كلية الطب بجامعة بوسطن اكتشف أن ذوي الاحتياجات الخاصة يتمكنون من السماع والمشي والتحدث في الأحلام.

وأوضح أن النساء يحلمن بكلا الجنسين على عكس الرجال الذين يحلمون في أغلب الوقت برجال آخرين، مضيفا أن الأحلام النشطة تحدث أثناء النوم السريع، وتكون ممتئلة بالأحداث العدوانية وتحتوي على أشياء من الطفولة، وذلك يرجع لأن هذه المرحلة تتميز بزيادة نشاط الدماغ والحركات السريعة لمقل العيون، وقد يصل طول الحلم في هذه المرحلة إلى 45 دقيقة.

وأكد “ماكنمارا” أن الأحلام المملوءة بالعاطفة والحب تكون في مرحلة الطفولة وأبطالها هم الأقارب والأصدقاء، أما في الكوابيس فيرى الطفل حيوانات مخيفة.

والأحلام الرومانسية تحدث للشخص غالبا في مرحلة المراهقة، وتكون بعيدة عن الواقع الحقيقي للأفراد، أما كبار السن فيرون العالم الآخر والأشخاص الذين فارقوا الحياة.