موسكو تحذر واشنطن بشدة من أي إجراءات غير مسوؤلة في سوريا

جهينة نيوز

اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا حذرت الولايات المتحدة بشدة من أي إجراءات غير مسؤولة في سوريا.

وقال لافروف: "كالعادة، ستقوم الولايات المتحدة بلفت انتباه المجتمع الدولي إلى معاناة السكان المدنيين والضحايا من المدنيين والخسائر في صفوف المدنيين الأبرياء، وتستخدم ذلك ذريعة لاستعمال القوة من قبل التحالف الأمريكي، بما في ذلك ضد العاصمة السورية. لقد حذرنا الولايات المتحدة يوم أمس بشدة من خلال جميع القنوات".

وأعرب عن أمله بعدم تنفيذ الولايات المتحدة لهذه المخططات غير المسؤولة.

وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيكلي أعربت خلال اجتماع مجلس الأمن، يوم الاثنين الماضي، عن استعداد واشنطن لاتخاذ إجراءات جديدة في سوريا، "إذا لزم الأمر". وذكرت أن الولايات المتحدة قصفت مطار الشعيرات بعد الهجوم الكيميائي على خان شيخون في سوريا يوم 4 نيسان/أبريل من عام 2017، إذ تعتبر واشنطن أن القوات السورية هي من شنت الهجوم الكيميائي من هذا المطار.