بريطانية تلَوح بمقاطعة المونديال الروسي على خلفية محاولة قتل سكريبال!

جهينة نيوز:

أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى احتمال انسحاب المنتخب الإنكليزى من مونديال كأس العالم 2018 في روسيا ، حال تأكد وقوف موسكو وراء محاولة قتل الجاسوس الروسى المزدوج سيرجى سكريبال.

و قالت صحيفة «ديلى ميل» إن أستراليا وبولندا واليابان، قد تقف بجانب إنكلترا وتقاطع المونديال الروسى، إذا ثبتت مسؤولية روسيا عن محاولة قتل الجاسوس المزدوج الأسبوع الماضى، كما ناقش وزراء بريطانيون فكرة عدم وجود أى ممثل رسمى إنكليزى إلى المونديال، أو انسحاب بعثة المنتخب بالكامل، وذكر مسؤول كبير فى البرلمان البريطانى، لصحيفة «ذا تايمز»: «مقاطعة كأس العالم، أحد الخيارات المهمة».

وزاد من الدعوة لمقاطعة إنكلترا لمونديال روسيا بعدما عثر المحققون المشرفون على التحقيقات الجارية فى قضية تسميم العميل الروسى المزدوج وابنته يوليا، بمركز تسوق بمدينة سالزبورى البريطانية، على آثار للعامل المشل للأعصاب، الذى استخدم فى تسميم ضابط المخابرات الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته فى مطعم تناولا فيه الطعام.

و ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن اللوبى الاستخباراتى المعروف بـ«الأعين الخمس» يضغط نحو مقاطعة المونديال فى روسيا، حيث يضم التحالف أستراليا، وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا، ويرجح أن تتخذ هذه الدول موقفاً مشابهاً لموقف إنكلترا من حيث المشاركة أو وجود مندوبين لها فى البطولة، ورشحت مصادر انسحاب بولندا واليابان من البطولة، وفق معلومات تؤكد أن هذه الدول هى المرشحة الأبرز حتى الآن، لمقاطعة المونديال مع دولتهم.

يذكر أن العميل الروسى سيرجى سكريبال، الذى عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، قد تعرّض هو وابنته لهجوم بغاز الأعصاب فى مدينة سالزبرى جنوبى إنكلترا الأسبوع الماضى، وسيرجى فيكتوروفيتش سكريبال، ولد فى 23 يونيو 1951 هو ضابط سابق فى الجيش الروسى أدين بالتجسس لصالح المملكة المتحدة، ووفقاً للادعاء الروسى، بدأ سيرجى العمل لصالح خدمة الاستخبارات السرية (إم آى 6) البريطانية فى أواخر التسعينات، وحصل على عفو من الرئيس ديميترى مدفيديف، وسُمح له بمغادرة روسيا فى إطار صفقة أكبر صفقة تبادل جواسيس بين الغرب و روسيا منذ نهاية الحرب الباردة عام 2010 .

المصدر وكالات