الدوري الاسباني يطلق بطولة إلكترونية في برشلونة

جهينة نيوز:

أعلنت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم أمس (الثلثاء)، إطلاق أول بطولة للرياضات الالكترونية في برشلونة الشهر المقبل، التي تستهدف أن تصبح المسابقة الأبرز لألعاب الفيديو في اسبانيا.

وستحدد المسابقة، التي تتكون من مرحلة تصفيات على الانترنت تليها بطولة تبدأ في 16 نيسان (أبريل) المقبل على منصتي «إكس بوكس» و«بلاي ستيشن»، اللاعبين الذين يمثلون اسبانيا في سلسلة «ئي ايه سبورتس فيفا» 18 العالمية في حزيران (يونيو) الماضي المؤهلة لكأس العالم الالكترونية 2018.

وقالت رابطة الدوري في بيان «تنطلق بطولة مكدونالدز الافتراضية للرياضات الالكترونية في اسبانيا، لتصبح أول مشروع كبير من رابطة الدوري الاسباني في الرياضات الالكترونية».

وأضافت «بالتعاون مع دوري المحترفين لألعاب الفيديو. سيكون الهدف هو تحويل هذه البطولة الطموحة إلى المسابقة الأبرز في اسبانيا».

المصدر رويترز