الكرملين: موسكو لا علاقة لها بتسمم "سكريبال" ولا نقبل اتهامات

جهينة نيوز:

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن موسكو لا علاقة لها بتسمم العقيد السابق في الاستخبارات الروسية، سيرغي سكريبال، وأنها لا نقبل اتهامات بلا أدلة أو استخدام لغة الإنذارات في التعامل معها.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ان "موسكو لا تستطيع تقديم أي احتمالات حول من يقف وراء تسميم سكريبال وهذا ليس شأنها". ولفت إلى أن موسكو لا تقبل الاتهامات دون أدلة أو استخدام لغة الإنذارات، وأنها منفتحة على التعاون في التحقيق للتعرف على أسباب تسمم سكريبال.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن موقف موسكو معروف جيدا، وأن تم إيصال موقف موسكو من خلال القنوات الدبلوماسية إلى لندن"، مشيرا إلى أنه يتضمن حقيقة أن موسكو ليس لها علاقة بالحادث الذي وقع في المملكة المتحدة.

وقال بيسكوف: "موسكو منفتحة للتعاون في التحقيق بهذا الحادث، لكن للأسف لا تلقى تجاوبا من جانب لندن"، مضيفا: "ليس من شأننا أن نطرح الافتراضات حول تسمم كرسيبال، لأن الكرملين لا يقوم بالتحقيق في الحوادث، خاصة وأنها وقعت على أراضي دولة أخرى".

سبوتنيك