الفلبين تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية

جهينة نيوز

اعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي انسحاب بلاده من المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دوتيرتي قوله في بيان اليوم.. ان الفلبين الغت مصادقتها على نظام روما بمفعول فوري.

وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها اعلنت مطلع شباط المنصرم بدء /دراسة تمهيدية/ وهي المرحلة التي تسبق فتح تحقيق حول حملة مكافحة المخدرات التي يقوم بها دوتيرتي في بلاده.

ويواجه دوتيرتي الذي انتخب في عام 2016 ووعد بالقضاء على تهريب المخدرات انتقادات من بعض المنظمات الحقوقية نتيجة سقوط أعداد كبيرة من القتلى في حملته لمكافحة هذا الآفة.