استقرار الذهب مع زيادة المخاوف بشأن الحماية التجارية الأمريكية

جهينة نيوز

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء محومة قرب أعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار في أعقاب إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بشكل مفاجئ على نحو أثار مخاوف بشأن سياسات الحماية التجارية الأمريكية أثرت على شهية المخاطرة العالمية.

و استقر الذهب عند 1325.93 دولار للأوقية (الأونصة). ولامس المعدن الأصفر 1330.02 دولار للأوقية خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ السابع من مارس آذار.

وأقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية تيلرسون يوم الثلاثاء بعد سلسلة من الخلافات العلنية بشأن السياسة تجاه كوريا الشمالية وروسيا وإيران. وحل مايك بومبيو، مدير المخابرات الأمريكية الموالي لترامب، محل تيلرسون.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.42 بالمئة إلى 16.61 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 968.40 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 992.95 دولار للأوقية.