بطاقة 500 ألف متر مكعب يومياً.. بئران غازيتان جديدتان في ريف حمص

جهينة نيوز

دشّن وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم أمس بئرين غازيتين جديدتين هما قارة /3 / وصدد /9/ وبإنتاج وصل إلى نصف مليون متر مكعب يومياً، وفي موقع البئر في قارة تحدث القائمون على العمل هناك أن جهود الكوادر الوطنية أثمرت عن وضع بئر قارة /3/ الغازية في الخدمة بعمق /3572/ متراً وتصل إنتاجيتها إلى 400 ألف متر مكعب، وذلك بعد أن تمّ الانتهاء من حفرها واختبارها في الرابع من آذار الحالي، وتم وضعه على الفور في الاستثمار، وجرى نقل الحفارة العاملة إلى موقع جديد هو بئر قارة /4/ الجديدة والتي سيتم البدء بحفرها قريباً.

وفي حقل صدد في حمص دشن غانم بئر صدد/9/ التي استغرقت عمليات الحفر فيها حوالي سبعة أشهر وبعمق /3670/متراً، وتم إدخالها في الإنتاج في الثالث من آذار الحالي، وتقدر إنتاجيتها بحوالي مئة ألف متر مكعب من الغاز يومياً.

وأشاد غانم بالوفر المحقق في مشروع تمديد خط الربط بين شمال دمشق والشبكة الغازية، والاستفادة من المواد والمعدات الموجودة في الشركات النفطية والغازية، والتقليل من نفقات تنفيذ هذا المشروع الذي سيدخل /1/ مليون متر مكعب من الغاز بالإنتاج خلال نيسان القادم، كما زار موقع الحفارة العاملة على بئر صدد /10/ التي سيتم البدء بحفرها قريباً، واطلع على التعديلات الجديدة التي أجريت بجهود وكفاءات وطنية على محطة صدد بهدف زيادة الاستطاعة الإنتاجية للمحطة والتي ساهمت في رفع الإنتاجية حتى /2/ مليون متر مكعب من الغاز يومياً.

وفي مديرية المنطقة الوسطى في الفرقلس عقد غانم اجتماعاً لمتابعة مجموعة مشاريع منها إعادة تأهيل حقل نفط وادي عبيد ومحطة التجميع والمعالجة فيه حيث يبلغ احتياطي الحقل حوالى /248/ مليون برميل نفط والإنتاج الحالي حوالى /1400/ برميل في اليوم، ومن المقرر زيادتها حتى 3000 برميل يومياً في نهاية الشهر، وناقش أيضاً تأهيل خط النفط الثقيل بين محطة ضخ العكيرشي وحمص وفق الخطة الإسعافية.