"سي إن إن": ترامب يستعد لإقالات جديدة

جهينة نيوز

ذكرت شبكة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية بأن إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون لن تكون الأخيرة في فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت الشبكة نقلا عن مصادر لها، بأن حملة الإقالة لم تتوقف، وبأن هناك عدد من الشخصيات مثل رئيس جهاز البيت الأبيض جون كيلي ومساعد الرئيس للأمن القومي هربرت ماكماستر

قد يكونوا في قائمة الإقالة، ورجحت الشبكة بأن يبقى كيلي لفترة أطول قليلا.

حيث قالت الشبكة: "لا يعتبر رحيل كيلي أمرا حتميا مثل ماكماستر، ويوم الثلاثاء، أشاد به ترامب علنا".

ويجري حاليا البحث عن بديل لماكماستر ومن بين الأشخاص الذي قد يشغلون منصبه، مدير وكالة الأمن القومي الأمريكي، الأدميرال مايك روجرز.

يذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقال، يوم أمس، وزير خارجيته ريكس تيلرسون، وعين مكانه مدير الاستخبارات المركزية مايك بومبيو.