"عرض إباحي" يغلق ملهى ليلي في لبنان!

جهينة نيوز

أغلقت السلطات اللبنانية ملهى ليليا في بيروت بعد انتشار مقطع مصور لعرض مثير قدمته بعض الراقصات والعارضات نصف العاريات في المكان.

وظهر فيديو فاضح منذ مساء الاثنين الماضي لراقصتين اعتلتا المسرح في ملهى "ديسكوتيك" في بيروت، شبه عاريتين، وقامتا بحركات منافية للحشمة على الملأ، وأمام أعين الساهرين، وبعد تناقل الفيديوهات بشكل واسع، تحركت القوى الأمنية، ومحافظ بيروت.

وبعد التحقيقات، عمدت السلطات اللبنانية إلى إغلاق الملهى. وأعلنت بلدية بيروت في بيان، مساء أمس الثلاثاء، أن الملهى الليلي أغلق لأنه بلا ترخيص ويقدم عروضاً "تخدش الحياء وتنافي الأخلاق العامة"، وذلك وفقاً لـ"LBC" اللبنانية.

من جهته، أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أنه أمر بإغلاق الملهى لتقديمه "رقصات إباحية".

وأعلن المكتب الإعلامي للوزير في بيان، أنه بعد اطلاع المشنوق على فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل أحد الملاهي الليلية في العاصمة بيروت، تظهر عروض رقص إباحية مباشرة، طلب المشنوق من قيادة قوى الأمن الداخلي التحرّي عن الموضوع وإقفال الملهى وتحويل المسؤولين عنه إلى الجهات القضائية المختصّة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة مدينة بيروت بيانا رسميا مرفوقا بشريط فيديو أكدت فيه إغلاق الملهى الليلي. وقال محافظ مدينة بيروت زياد شبيب إن الملهى الليلي "DISCOTEK" العائد لشركة Eclectic، أقفل بالشمع الأحمر.

بدوره، نشر ملهى "Discotek"، عبر صفحته على فيسبوك، اعتذارا للأشخاص الذين حضروا حدث Cirque Le Soir، وأوضحت أن إدارتا Discotek وCirque Le Soir لم تكن على دراية بالأفعال الفردية للفتاتين، وتقدم الملهى من رواده بالاعتذار، متوجها إليهم بالقول: "نحن ندرك أن البعض منكم قد أسيء إليه ولم يكن ذلك في نيتنا أبدا".