رحيل عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينغ

جهينة نيوز

توفي اليوم الأربعاء عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ، عن عمر 76 عامًا، بحسب ما أعلنت عائلته.

وفي بيان نشره موقع قناة "BBC" البريطانية، قال أبناء الراحل الثلاثة وهم لوسي وروبرت وتيم: "نشعر بحزن عميق لأن والدنا الحبيب توفي اليوم. لقد كان عالما عظيما ورجلا استثنائيا سيعيش عمله وإرثه لسنوات طويلة".

وأثنوا على "شجاعته ومثابرته"، وقالوا إن "تألقه وروح الدعابة لديه" ألهمت الناس في جميع أنحاء العالم. وتابعوا: "قال ذات مرة: لن يكون هناك الكثير من الكون إذا لم يكن موطنا للأشخاص الذين تحبهم. سنفتقده إلى الأبد".

وكان هوكينغ قد ولد عام 1942 في أكسفورد بإنجلترا، قبل أن يعاني من شكل نادر مبكر الظهور وبطيء التقدم من التصلب الجانبي الضموري، المعروف أيضا باسم مرض العصبون الحركي، الذي سبب له شللا تدريجيا على مدى عقود من الزمن، وكان الأطباء يتوقعون وفاته بعد عامين فقط من إصابته بالمرض في عام 1963.

واشتهر عالم الفيزياء النظرية بعمله الرائد في ما يتعلق بالثقوب السوداء والنسبية، وألف عدة كتب علمية شائعة بما في ذلك كتاب "تاريخ موجز للزمن" عام 1988، والذي بيعت منه أكثر من 10 ملايين نسخة.

وكانت قصة حياته موضوع فيلم "نظرية كل شيء" The Theory of Everything، الذي طرح للعرض في عام 2014، ولعب فيه دور البطولة الممثل إيدي ريماين.