هدم 60 مخالفة في دمشق خلال شهرين و480 تسوية بقيمة 200 مليون ليرة!

جهينة نيوز

كشف مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق طارق النحاس أن واردات تسوية مخالفات البناء في مدينة دمشق خلال الفترة الماضية من العام الحالي تجاوز 200 مليون ليرة، وأن عدد قرارات محاضر تسوية المخالفات المنجزة خلال هذا العام بلغ 480 قرار تسوية.

وأكد النحاس تراجع نسبة مخالفات البناء بشكل واضح خلال الفترة الماضية نتيجة الإجراءات التي اتخذتها لجان قمع المخالفات وتعاون مختلف الجهات المعنية مع دوائر المخالفات.

وأوضح النحاس بأن خلال الشهرين الماضيين قامت دوائر الخدمات في جميع أنحاء المحافظة النظامية والمخالفة بضبط وهدم 60 مخالفة بناء متنوعة، مؤكداً على متابعة مواقع هذه المخالفات لعدم العودة مرة أخرى إلى بناء المخالفة، منوهاً بتقديم الدوائر لجميع التسهيلات اللازمة لترميم المنازل وفق الشروط القانونية والسماح بإدخال مواد البناء التي تدخل في أعمال الترميم تم الحصول على موافقة لإنجازها.

وأشار النحاس إلى عمل المديرية على تبسيط الإجراءات لتسهيل الخدمات للمراجعين من خلال إدراج الخدمات التي تقدمها دوائر الخدمات ضمن وظائف مركز خدمة المواطن، والتي سوف يتم تفعيلها بشكل كامل خلال الفترة القادمة، إضافة إلى تشغيل مركز خدمة المواطن في كفرسوسة خلال الشهر القادم.

وأشار نحاس إلى استمرار محافظة دمشق بإجراء التسويات للمخالفات للعام الجاري والتي يتوقع أن تصل الإيرادات المالية لتسوية المخالفات خلال العام الحالي إلى أكثر من مليار ليرة سورية علماً أن إيرادات تسوية المخالفات في العام الماضي بلغت 500 مليون ليرة سورية.

وفي إطار سعي المحافظة إلى تأهيل المزيد من الحدائق القديمة وإنشاء حدائق جديدة بين النحاس أن المحافظة قامت بإنجاز حديقة على أنقاض محضر قديم فيه بيت عربي قديم منهار وهي بجانب السوق في منطقة القزازين وتم تنفيذ جميع الأعمال في هذه الحديقة من قبل مديرية دوائر الخدمات في محافظة دمشق.

صحيفة الوطن