هيلاري كلينتون تكشف السبب الحقيقي لخسارتها امام ترامب برئاسة امريكا؟

جهينة نيوز

صرحت هيلاري كلينتون، المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، بأن سبب خسارتها أمام ترامب هو أن الناخبات تعرضن لضغوط التصويت من أزواجهن.

وجاءت تصريحات كلينتون خلال زيارتها لمدينة مومباي الهندية، والتي وصفت نفسها فيها بأنها المرأة القوية التي حطمت السقف الزجاجي، لكن في نهاية المطاف خسارت أمام النساء البيضاوات اللااتي صوتن لصالح ترامب لأن رجالهم أجبروهن على ذلك، حسبما ذكر موقع "RT" الروسي.

وتجاهلت كلينتون أسباب فشلها الأخرى في الانتخابات ومنها فشل الحزب الجمهوري في جذب الأصوات المتضررة من الركود للتصويت لصالحها، كذلك خلو حملتها الانتخابية من الرسائل والدعايات المخاطبة للشعب الأمريكي ، وأخيرا عدم الثقة بكلينتون بعد الجدل حول استخدام البريد الالكتروني الخاص.

وكانت الكاتبة السياسية كلير مالون، قد قالت بعد أيام من الانتخابات "إن خسارة كلينتون أظهرت أن قضايا الثقافة والطبقة تهم الكثير من النساء الأمريكيات أكثر من جنسهن، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقلل فيها كلينتون من النساء البيض".

وكانت هيلاري كلينتون، دعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعدم تجاهل حقيقة أن "الروس قادمون" ويجب حماية الولايات المتحدة الأمريكية.

وغردت كلينتون في حسابها الرسمي على موقع "تويتر" قائلة "أقول هذا كوزيرة سابقة للخارجية الأمريكية وكمواطنة أمريكية: الروس قادمون، مجتمعنا الاستخباراتي يحث ترامب على التصرف، هل سيواصل تجاهله والاستسلام، أو سيبدأ الدفاع عن بلادنا؟".