السورية للنقل والسياحة: تطوير أسطول النقل البري وتوسعة حجم السياحة الدينية

جهينة نيوز

أكد المدير العام للشركة السورية للنقل والسياحة فايز منصور أن الشركة وضعت ضمن خطتها تطوير استثماراتها في مجال السياحة الدينية

بالنظر إلى ما سبق من مساهمتها في تطوير وتنظيم هذه السياحة لكون سورية مقصداً دينياً مميزاً، وذلك في إطار الرؤية الشاملة التي وضعتها الوزارة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشركة لا تختص فقط بالمشاريع السياحية بل تشتمل أعمالها على خدمات النقل والحوالات المالية ولاسيما منها الحوالات الصغيرة.‏

و كشف منصور عن مشروعات جديدة تدرس الشركة تنفيذها تالياً للمشروعات الساحلية والجبلية المنفذة والتي كان آخرها فندقاً متوسط الحجم في منطقة الدريكيش بطرطوس، ناهيك عن مجمع شاليهات «B» على شاطئ طرطوس أيضاً، مؤكداً عزم الشركة التوسع في استقطاب قاصدي السياحة الدينية بالنظر إلى اتساع رقعة الأمن نتيجة تحرير الكثير من المناطق على يد الجيش العربي السوري على أرضية من كثافة هذا السياحة رغم ظروف الأزمة.‏

و نوه في حديثه للثورة بالخطة الطموحة التي تعمل عليها الشركة وبشكل حثيث عبر استثمار الطاقات الكامنة لدى العاملين فيها وتحفيزهم بما يخلق أفقاً جديداً للعمل على مرحلتين اثنتين أولاهما تطوير مستوى الشركة وأدائها في المجالات التي تعمل عليها وثانيهما تطوير مجالات العمل نفسها وخلق آفاق جديدة من النشاطات التي تتمحور حول سياحة العائلة والاستثمارات المرتبطة بذلك، ناهيك عن مساهمة الشركة ومؤازرتها لوزارة السياحة في النشاطات الشبيهة بما قامت به الشركة تبعاً للباع الطويل الذي أصبحت تمتلكه في الاستثمار السياحي وإشادة المنشآت الفندقية صغيرة ومتوسطة الحجم، الأمر الذي يجعل من الخبرة التراكمية هذه في متناول القطاع السياحي.‏

كما أشار منصور إلى التدخل الإيجابي للشركة في وسائط النقل بتسيير رحلات إلى المناطق التي حررها الجيش وبأسعار رمزية لنقل المهجرين إلى مناطقهم بأسعار منافسة بالتوازي مع عملها في حجوزات الطيران وتعزيز أسطولها للنقل البري لزيادة معدل الرحلات التي تنظمها الشركة إلى المناطق السياحية التقليدية ومناطق السياحة الدينية، مبيناً أنه نشاط يلقى الدعم من الحكومة ووزارة السياحة حيث حصلت الشركة مؤخراً على موافقة مجلس الوزراء لاستقدام أسطول جديد من الآليات لخدمة النقل البري لمجموعاتها السياحية.‏

وأوضح أن الشركة تعتبر الذراع التنفيذية للوزارة وتقدم خدمات متنوعة في مجالات الاستثمار السياحي والإدارة الفندقية والتحويلات المالية، وتعمل على دعم وتنفيذ استراتيجيات الوزارة في رفع سوية السياحة الداخلية وإغناء المنتج السياحي، وتنفيذ خططها لتطوير المنتجات السياحية والارتقاء بجودة الخدمات، إضافة إلى تطوير الاستثمار السياحي ودعم الدراسات السياحية والبحوث التسويقية، مع التركيز على موضوع الطلب والتسعير السياحي وتقديم خدمة سياحية منخفضة التكاليف تدعم الشرائح الأقل دخلاً، كما تعمل الشركة على المساهمة بتدخلات إيجابية ضمن شروط معينة، وقد أقامت مشاريع عدة كان آخرها فندق «ر» بالدريكيش والذي أعاد وضع المنطقة على الخارطة السياحية مع تأمين فرص العمل لأهالي المنطقة مباشرة كانت أم غير مباشرة عبر الخدمات المتممة والمرافقة للخدمة الفندقية ناهيك عن دوره في دعم المجلس المحلي للمدينة الذي يمتلك الفندق بإعادة تأهيله واستثماره وتشغيله لمدة 25 سنة يعود بعدها لملكية المجلس المحلي.‏