انتقادات حادة لرئيسة ال" سي آي إيه" الجديدة والسبب "سجن سري"!

جهينة نيوز

تواجه جينا هاسبل الضابطة السرية بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" التي رشحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة الوكالة انتقادات حادة لإشرافها على أحد السجون السرية التابعة للوكالة في تايلاند حيث تعرض معتقلون للتعذيب.

ونقلت رويترز عن مسؤولين بالمخابرات عملوا معها ومسؤولين في الكونغرس الامريكي قولهم انها "كانت مسؤولة عن السجن السري الذي يعرف باسم "عين القطة" عام 2002 خلال إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش وخضع شخصان يشتبه بانتمائهما لتنظيم القاعدة كانا موجودين فيه لأساليب الاستجواب القاسية" مشيرين إلى انها بعد ثلاث سنوات أصدرت أمرا بإتلاف تسجيلات مصورة لعمليات التعذيب ومن بينها الإيهام بالغرق.

وبحسب المسؤولين فإن ترشيح هاسبل يواجه مصيرا غامضا في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه رفاق ترامب من الجمهوريين بفارق مقعدين فقط عن الديمقراطيين الذين قد يعارضون جميعا ترشيحها وهو ما قد يفعله أيضا بعض الجمهوريين حيث عبر الديمقراطيون عن معارضتهم ترشيح هاسبل ومن بينهم مارك وارنر أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الذي قال ان "أعضاء المجلس لديهم أسئلة كثيرة بشأن هاسبل ويتعين

الإجابة عنها".

وكان ترامب أقال امس وزير الخارجية ريكس تيلرسون وعين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية مايك بومبيو بدلا عنه فيما سيحل محله في ادارة وكالة الاستخبارات المركزية هاسبل وهي اول امرأة يقع عليها الاختيار لهذا المنصب.