مقتل 12 شرطياً وعنصر امن في هجومين منفصلين بافغانستان

جهينة نيوز

قتل عشرة من رجال الامن الافغاني في هجوم لمسلحين على نقطة امنية غرب افغانستان صباح اليوم.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن عبد الصمد صالحي عضو مجلس اقليم فرح قوله.. ان اربعة من الذين قتلوا في الهجوم هم عناصر من الخدمة الاستخباراتية فيما الستة الباقون من رجال الشرطة.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الا ان سلسلة من الهجمات قامت بها حركة طالبان في اقليم فرح خلال الاسبوع الماضي ادت الى مقتل 38 من عناصر الامن.

وفي هجوم اخر قتل اثنان من رجال شرطة الحدود الافغان واصيب ثلاثة بجروح في انفجار شاحنة مفخخة في نقطة تفتيش باقليم هلمند جنوب افغانستان وتبنت حركة طالبان المسؤولية عنه.