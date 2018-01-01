أبراج يوم الأربعاء 2018/3/14 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٤/ ٣: يمكن الاعتماد عبيه يحب المحافظة على صورته، جدير بالاحترام والثقة، عنده حس فكاهي مثير للضحك والتهكم أحيانا، نادرا ما يقوم بخطوة عفوية او غير مدروسة، يبقى ضمن المسارات المرسومة سلفا، لا يتهاون يخاف من المواجهة بالرفض لانه إنسان محب، عام إيجابي، فرص ثراء، مشروع سكن للبعض شريك غريب، مطلوب حماية من الخسائر المادية بسبب حسم لبعض القضايا او توسيع عمل، شراء بيت وتنقلات

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: يوم إيجابي نشاط إجتماعي، يوم ممتع مع الأصدقاء، تسمع اخبار جيدة تلائمك، طرح مواضيع عامة على صعيد المعرفة يساعدك، دلل نفسك وقم بلقاءات مميزة ولطف الاجواء، دعوات وعزائم ومواقف وتحليل مواقف، انت بحاجة للاصدقاء

الثور: ضاعف جهودك بعملك ونظم امورك امام اي مهمة حتى تظهر بصورة جميلة، أجواء فوضوية نوعا ما تصبح ممتازة اذا حاولت ارضاء المسؤولين عنك وتجنب الهفوات، النجاح ينبع من الداخل وليس من الخارج، حاول حل اي نزاع مع شخص يهمك وربما مع نفسك

الجوزاء: تتهيأ للقاءات لا مانع من تقديم تضحية او تتنازل، امور مالية معاملات تروج تنفتح على القضايا سفرة تتماشى مع الاعمال، تتحرك كثيرا بسبب اللقاءات، تكسب الرضا، لا تعقد الامور لان الغاية تبرر الوسيلة، الحظ والنجاح يرافقاك اليوم

السرطان: فرصة لتصحيح خطأ او تكرير لمحاولة فشلت في السابق، إذا كنت تنتظر كلمة حاسمة او بدء مشروع جديد او سماع جواب تحصل عليه هذه الفترة، تعاكسك الظروف، معاملات إدارية امور مالية، يظهر مؤشر للتسويات، وظف مهاراتك بصورة ذكية قدم تنازلات، القبول بأي شيء هو مفتاح لتدخل إلى غد مشرق، نهار للفواتير والاستحقاقات ومرافقة مريض للبعض

الاسد: تفرح بشعبيتك وبدعم الاصدقاء، تزدهر أعمالك تتعلق بالاخرين بعلاقة مباشرة او غير مباشرة، غزارة بالافكار المبدعة لكن ترافقك تأثيرات ضاغطة او عرقلة او تأجيل او تضطر لتبرير موقف سابق، اجل المواجهة او الغها واسمع صوتك وحدسك الداخلي ليساعدك على حل المشكلة، تتصرف تصرف بناء على افكار جديدة

العذراء: نهار مضغوط وتشعر بالكسل وتراوح الاعمال في مكانها وتشعر بالبطء، تحلا بطولة البال، تستعين بأحد ما يفوم عنك بالأعمال المعقدة، اكتف بالروتين السهل ولا تعقد حياتك بالقرارات والمشاريع، خفف التفكير والجأ للراحة والنوم، دعوة للجنة تقصي الحقائق والاعمال اسمح لنفسك أن تدعو نفسك، توقيع عقد

الميزان: تساعدك الاجواء باي تعامل يخص فرص او دعم، تاخذ مبادرات وتشعر بالتجدد ورغبة بالاتصالات، تشعر بالحماس وتجد قواسم مشتركة، اشتر الوقت واكسب السيطرة على العواطف، سهرة تأمل حاول ان تكون في سلام داخلي قبل ان تقدم

العقرب: هدئ من تنقلاتك وابتعد عن الفوضى التي سببت لك الازعاج وعدم الانسجام وخاصة مع عائلتك، الاجواء تساعدك ان تتعامل بشأن يخص امر عائلي عقاري وتستطيع ان تعمل تعديل وتسوي بعض الامور العائلية، تجد الامان بين افراد عائلتك وتنظر بمنظار اوسع، ضع الماضي خلفك وامضي قدما

القوس: حاول ان تدرس امورك بشكل جيد، الاجواء فيها نشاطات اجتماعية ونقاشات مع الاصدقاء والجيران، الوضع يسمح لسفر او رحلة، انتبه لليوم فهو صعب، تحلا بالحب والامتنان حتى لا تشعر بالتوتر، مسائل مادية صحية ومخاوف عدم تواصل مع الاخرين

الجدي: لا تبالغ بمشاعرك لان أفكارك هي السبب لتحويلها الى امور مالية او تنفيذ هدف لتنال بعض الارباح، الجأ الى المعجزات لأن معجزاتك مادية اليوم، انتبه بالمصاريف، خفف نفقات، للبعض هدايا ومكاسب واشياء ضائعة يجدونها، خبر معنوي يعادل امور مالية

الدلو: القمر ببرجك ويستجيب لأفكارك طيلة الوقت، انت قوي وتبدأ بصفحات جديدة، دفة الامور لصالحك دون تعب، يوم جيد على صعيد مهني لا يخلو من تطوير او ازدهار مالي او معنوي، استعد جسديا ونفسيا واستعمل القوى الابداعية التي تعمل من خلالها اليوم، انت تكتسب شعبية وقوة وطاقة وتسيطر على زمام الأمور

الحوت: كل ما تحتاجه أن تصعد السلم درجة درجة بسبب تبديل المواقف، حاول ان تتمهل وتتحفظ بتصرفاتك، اليوم غير مناسب لاي شيء احتمال تأجيل مهمة ولا ترهن نفسك بأشياء جديدة وليكن صدرك بيت سرك وتجنب النميمة والحسد، لا تجادل ولا ترضي الناس هلى حساب صحتك لذلك ابتعد عن الساحة لانك اكثر شخص مزعوج