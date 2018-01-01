مقتل روسي آخر في لندن من المقربين من بيريزوفسكي

جهينة نيوز

عثر على نيكولاي غلوشكوف ميتاً في شقته و ذلك بحسب ما أفادت صحيفة الغارديان و هي الحالة رقم 14 من حالات موت الأوليغارش الروس الهاربيين من بلادهم الى بريطانيا بحسب الصحيفة.

و يذكر ان غلوشكوف 68 عاماً متهم في روسيا بالإحتيال و غسل الأموال و كان من المقربين من الملياردير اليهودي بيريزوفسكي الذي قضى ايضاً في لندن و كان غلوشكوف قد رفض نتائج التحقيق بموت بيريزوفسكي على انه انتحر و أكد ان بيريزوفسكي قد قتل.

هذا و نقل موقع فرونتروس ان هناك معلومات تشير الى آثار خنق على جثة غلوشكوف فيما قالت الغارديان: لا يوجد اي دليل حتى الآن على ان غلوشكوف قد مات قتلاً و تقوم وحدة كمافحة الارهاب بالتحقيق في الحادث.

هذا و يأتي موت غلوشكوف في ظل أزمة بين روسيا و بريطانيا بسبب مقتل العقيد الذي عمل جاسوس لبريطانيا في روسيا سيغري سكريبال.