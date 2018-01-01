روسيا تفكك شبكة أجانب ضخمة متخصصة بتجنيد المقاتلين لداعش

جهينة نيوز

أعلنت مصلحة الأمن الفدرالية الروسية تفكيك شبكة خاصة بنقل أنصار تنظيم "داعش" من روسيا إلى سوريا والعراق نتيجة عملية نفذت في موسكو وضواحيها وأسفرت عن توقيف 60 أجنبيا.

وقالت المصلحة، في بيان صدر عنها مساء الثلاثاء، إنها "قطعت، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، أنشطة مخالفة للقانون قامت بها مجموعة إجرامية عرقية على أراضي موسكو وضواحيها، حيث أقامت شبكة خاصة بالنقل غير القانوني لأنصار داعش إلى سوريا والعراق للمشاركة في الأعمال القتالية".

وأضاف البيان أن هذه المجموعة عملت كذلك على "الشرعنة غير القانونية لإقامة مهاجرين من منطقة آسيا الوسطى في أراضي روسيا".

وشددت المصلحة على أن قوات الأمن تمكنت، جراء عملية خاصة، من توقيف 60 مواطنا أجنبيا، وأضافت أن عمليات الفحص، التي طالت 17 عنوانا، أسفرت عن العثور على 3 مكاتب خاصة بطبع وثائق مزيفة.

ولفت البيان إلى أن التحريات أتاحت "تأكيد وجود صلات بين مقيمي الشبكة مع قياديين في تنظيمات إرهابية دولية".