الجيش السوري ينقذ الطفلة التي شغلت الاعلام الغربي

جهينة نيوز

قبل ثلاثة أسابيع تناول الإعلام الغربي صور للطفلة سندس و هي توجه رسالة للعالم لانقاذها من الغوطة الشرقية و لكن العالم مشغول بمحاولات إنقاذ الإرهابيين و وحده الجيش العربي السوري لبى النداء و أنقذ سندس

و ظهرت الطفلة سندس خلال البث المباشر لقناة الفضائية السورية لعمليات خروج المدنيين من الغوطة عبر الممرات الآمنة، إلى جانب أهلها، الذين شكروا الجيش السوري على إنقاذ حياتهم.

وقالت الطفلة "سندس" في كلمتها "الله يخليلنا الشام"، وتابعت موجهة حديثها إلى عناصر الجيش السوري بالقول "الله يحميون".

و لكن يبقى السؤال هل سيتجرأ الإعلام الغربي على نقل صورة الطفلة سندس التي أنقذها الجيش العربي السوري, و أصبحت في حماية الحكومة السورية حيث تم نقلها الى مقر إقامة مؤقت للعلاج الجسدي و النفسي بعد سنوات من حياتها في ظل حكم العصابات الارهابية لمنطقتها.؟